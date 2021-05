Xbox Game Pass: i titoli di maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Red Dead Online, Psychonauts, Outlast 2 e Dragon Quest Builders 2 sono i primi grandi nomi di Xbox Game Pass per il mese di maggio 2021 L’arrivo del mese di maggio porta inevitabilmente con sé anche buone notizie per gli iscritti ad Xbox Game Pass. Microsoft ha già confermato che Dragon Quest Builders 2 arriverà domani per tutti gli utenti del servizio, con contenuti come il pacchetto acquario e molto altro inclusi. FIFA 21 esce inoltre il 6 del mese tramite EA Play, e a beneficiarne saranno dunque tutti gli iscritti alla versione Ultimate. Tuttavia, lo stesso giorno, arriverà anche Outlast 2 per console, cloud e PC. Chi usufruisce del servizio in abbonamento avrà anche accesso a Steep di Ubisoft, il titolo di sport invernali open ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) Red Dead Online, Psychonauts, Outlast 2 e Dragon Quest Builders 2 sono i primi grandi nomi diper il mese diL’arrivo del mese diporta inevitabilmente con sé anche buone notizie per gli iscritti ad. Microsoft ha già confermato che Dragon Quest Builders 2 arriverà domani per tutti gli utenti del servizio, con contenuti come il pacchetto acquario e molto altro inclusi. FIFA 21 esce inoltre il 6 del mese tramite EA Play, e a beneficiarne saranno dunque tutti gli iscritti alla versione Ultimate. Tuttavia, lo stesso giorno, arriverà anche Outlast 2 per console, cloud e PC. Chi usufruisce del servizio in abbonamento avrà anche accesso a Steep di Ubisoft, il titolo di sport invernali open ...

