Wta 1000 Madrid 2021 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 4 maggio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il, glie l’didella giornata didel torneo Wtadi. Il primo match sul Manolo Santana vedrà opposte la belga Elise Mertens e la romena Simona Halep, mentre a seguire sarà la volta della greca Maria Sakkari e della ceca Karolina Muchova. Sull’Arantxa Sanchez ci sarà la sfida tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula; allo Stadium 3, invece, spazio a Pavlychenkova e Jennifer Brady. MANOLO SANTANA Dalle 11:00 – Mertens vs Halep A seguire – Sakkari vs Muchova ARANTXA SANCHEZ Dalle 11:00 – Sabalenka vs Pegula STADIUM 3 Dalle 11:00 – Pavlyuchenkova vs Brady SportFace.

sportface2016 : #WtaMadrid 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 4 maggio - livetennisit : WTA 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Terzo Turno (LIVE) - sportface2016 : #WtaMadrid 2021: vittorie per #Halep e #Mertens, eliminate #Osaka e #Pliskova - sportface2016 : #WtaMadrid, #Osaka esce di scena. #Muchova vince e avanza - livetennisit : WTA 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000

... la televisione satellitare infatti ha acquisito i diritti per mandare in onda i Mastersdella ... DirettaMadrid 2021/ Streaming video tv: Kvitova avanza, Kerber ko! ATP MADRID 2021: DIMITROV ...... date e orari Il Mastersdi Madrid è nato nell ottobre 2002 in sostituzione dell Eurocard Open ... Nel 2012 per la prima volta nella storia dei circuiti ATP eè stata utilizzata la terra blu, al ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 4 maggio del torneo Wta 1000 di Madrid 2021. Il primo match sul Manolo Santana vedrà opposte la belga Elise Mertens e la romena Si ...Dal trionfo di Belgrado a quella che è quasi una prima volta. Sui campi della ‘Caja Magica’ Matteo Bernettini c’era già stato in un paio di occasioni, ma sembra passata una vita. La prima nel 2018, qu ...