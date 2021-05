Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021)DEL 3 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA VEIENTANA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; SULLA STESSA VEIENTANA PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO; SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIOEN DELLA SEDE STRADALE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO IN LOCALITA’ POMEZIA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CASTAGNETTA SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ...