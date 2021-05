'Uomini e Donne', Samantha discute con Alessio: 'Il tuo atteggiamento mi allontana' (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo il bacio con Alessio, per Samantha arriva anche quello con Bohdan . A ' Uomini e Donne ' Alessio è molto risentito e prova subito ad attaccare la tronista con accuse e frecciatine. ' Ti meriti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo il bacio con, perarriva anche quello con Bohdan . A 'è molto risentito e prova subito ad attaccare la tronista con accuse e frecciatine. ' Ti meriti ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - gaiaavogadro : RT @ilovetanc7even: Oggi è Natale per caso? Loca a Uomini e Donne con Gemma che balla, compilation delle esibizioni di Luca in puntata, mom… - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: La penalista. “Contro la violenza sulle donne serve rieducare gli uomini a empatia e rispetto” -