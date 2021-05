Uomini e donne: Gemma massacrata: “Ti fai dei film” (Di lunedì 3 maggio 2021) Ennesimo film per Gemma Galgani, che sembra una ragazzina adolescente. Non accetta che Antonio, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, possa non essere attratta da lei, come lei lo è da lui, nonostante lui le abbia detto di volere da lei solo un’amicizia. Nicola Vivarelli e Isabella Ricci la mettono in guardia, ma… Gemma Galgani si illude di nuovo. La dama torinese di Uomini e donne non riesce proprio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) EnnesimoperGalgani, che sembra una ragazzina adolescente. Non accetta che Antonio, cavaliere del Trono Over di, possa non essere attratta da lei, come lei lo è da lui, nonostante lui le abbia detto di volere da lei solo un’amicizia. Nicola Vivarelli e Isabella Ricci la mettono in guardia, ma…Galgani si illude di nuovo. La dama torinese dinon riesce proprio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - salvatoredim : @Ale1000C @ValentinaPunto @comunquesbaglio @SimoPillon Oppure il caso della donna che si sente uomo, che viene mess… - marzialettera : RT @_SpaceJay___: Scusate ma state andando contro Billie Eilish perché ha fatto delle foto in corsetto? Cioè quella ragazza è una vita che… -