Un Paese in cui Report deve difendersi dalle inchieste di Renzi (e non viceversa) è un Paese finito (Di lunedì 3 maggio 2021) Il quadro è questo. Un programma giornalistico anticipa un'inchiesta su un rilevante leader politico nazionale, primo (e assai compiaciuto) responsabile della caduta di un governo in carica nel bel mezzo della più grave pandemia degli ultimi cento anni. L'anticipazione mostra lo stesso leader intento a intrattenersi per 40 minuti in Autogrill con uno 007 di lungo corso, proprio nel vivo di una crisi di governo che ruota – tra le altre cose – attorno alla delega del Presidente del Consiglio ai Servizi segreti. Nessuno sa cosa si sono detti. Quello che è certo è che, dal giorno dopo, il politico sorpreso in Autogrill comincia a picconare sistematicamente il premier perché rinunci a quella delega, trasformandola in una battaglia politica senza quartiere. In un Paese normale, democratico, il suddetto leader, che ritiene non esserci nulla di anomalo, ...

