Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i sindacati attende la convocazione di draghi per un tavolo sul pmr da tenersi in settimana l’attenzione di cgil-cisl-uil è puntata in particolare sul blocco dei licenziamenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali una tantum da €2400 per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo potrebbe arrivare col decreto imprese il decreto sostegno oggi all’esame delle commissioni bilancio e finanze del Senato sul tema del lavoro è intervenuto anche il nostro Giulio bacosi giurista ex magistrato Presidente dell’Associazione democrazia nelle regole tanti erroneamente riconducono quanto in modo Mirabile scolpito dai padri costituenti questa prima norma della nostra Costituzione a quel diritto al lavoro che sta invece scritto successivo Artcome Diritto condizionato è in ...