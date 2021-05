Traffico Roma del 03-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sulla Cassia bis nei pressi di Formello in direzione le rughe incidente anche sul grande raccordo anulare con rallentamenti tra Centrale del Latte Bufalotta in carreggiata esterna rallentamenti di conseguenza su via Nomentana all’altezza dello svincolo per il raccordo anulare lavori invece tra via di Tor Carbone via Andrea Millevoi provocano incolonnamenti in direzione del grande raccordo anulare su via Ardeatina a partire dal parco dell’Annunziatella e su via di Grotta Perfetta a partire invece da Tor Carbone da viale Erminio Spalla rallentamenti e code poi per lavori di ripavimentazione su via di Torrevecchia tra via Gabriele Paoletti e via Enrico Da Susa nelle due direzioni ed anche sulla Laurentina ci sono lavori ti tratta di una riduzione di carreggiata tra Viale dell’Esercito ...