Torino-Parma 1-0, granata ‘vedonò la salvezza, emiliani in B (Di lunedì 3 maggio 2021) Torino (ITALPRESS) – Il Torino allunga su Cagliari e Benevento e condanna il Parma alla retrocessione aritmetica a quattro giornate dal termine. All'Olimpico la squadra di Nicola si impone 1-0 sui crociati grazie ad uno spunto di Ansaldi e al gol decisivo di Vojvoda. La classifica vede ora Belotti e compagni a 34 punti con una partita in meno: +2 lunghezze dal Cagliari e +3 dal Benevento terzultimo. La prima frazione di gioco offre una gara equilibrata ma è la formazione granata a controllare il gioco con quasi il 56% del possesso palla e ad avere le occasioni migliori. Al 14? Ansaldi scodella la palla in area, Sanabria di testa prova a trovare l'angolo vincente ma la palla sfila sul fondo. La chance più nitida però si verifica al 24?: Vojvoda crossa, Sepe respinge coi pugni, dal vertice dell'area Ansaldi si coordina e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)(ITALPRESS) – Ilallunga su Cagliari e Benevento e condanna ilalla retrocessione aritmetica a quattro giornate dal termine. All'Olimpico la squadra di Nicola si impone 1-0 sui crociati grazie ad uno spunto di Ansaldi e al gol decisivo di Vojvoda. La classifica vede ora Belotti e compagni a 34 punti con una partita in meno: +2 lunghezze dal Cagliari e +3 dal Benevento terzultimo. La prima frazione di gioco offre una gara equilibrata ma è la formazionea controllare il gioco con quasi il 56% del possesso palla e ad avere le occasioni migliori. Al 14? Ansaldi scodella la palla in area, Sanabria di testa prova a trovare l'angolo vincente ma la palla sfila sul fondo. La chance più nitida però si verifica al 24?: Vojvoda crossa, Sepe respinge coi pugni, dal vertice dell'area Ansaldi si coordina e ...

