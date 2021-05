Tony Colombo | a maggio l’addio alle scene con “L’Ultimo”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi, ma a finedirò addiomusicali”. Così, il trentacinquenne cantante nato a Palermo e da sempre legato a Napoli, si racconta ad OM – Optimagazine in un’intervista in cui non mancano momenti amari di riflessione e commozione. A fineuscirà “”, ventisettesimo disco di: un doppio CD con 14 hit del suo recente passato e 14 brani inediti, tra i quali figurano i tre singoli “Bella”, “Segretamente”, “Nun se fa” e il prossimo singolo di lancio del doppio album, la canzone “Morena” cantata in coppia con ...

Il neomelodicoe la sua consorte Tina Rispoli sono stati sanzionati giovedì sera dalla polizia del commissariato di Acerra per non aver rispettato le misure anti Covid - 19. I due sono stati "beccati" ...'Ieri sera abbiamo avuto un normale controllo della polizia per il rispetto delle norme anti - Covid. Vogliamo chiedere scusa ai nostri clienti e in particolare ae alla moglie. Volevo precisare che non c'era alcuna festa in corso, ma solo tante persone a cena' . Sono queste le parole del titolare del locale di Casalnuovo , finito nell'occhio del ...Dall'enoturage del cantante neomelodico hanno fatto sapere che Tony Colombo tra l'altro non è stato neppure multato, smentendo le voci iniziali sulla sanzione che avrebbe ricevuto con altre 42 persone ...Tony Colombo, il popolare cantante neo melodico balzato agli onori delle cronache anche per il suo matrimonio in pompa magna (con cavalli ner ...