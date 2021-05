Terribile tragedia sul Raccordo anulare (Di lunedì 3 maggio 2021) Agazio Menniti, noto chirurgo che ha salvato la vita a Manuel Bortuzzo, è morto in un tragico incidente sul Raccordo anulare. Agazio Menniti morto in un incidente: addio al chirurgo che ha salvato la vita a Manuel Bortuzzo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) Agazio Menniti, noto chirurgo che ha salvato la vita a Manuel Bortuzzo, è morto in un tragico incidente sul. Agazio Menniti morto in un incidente: addio al chirurgo che ha salvato la vita a Manuel Bortuzzo su Notizie.it.

cangianie : RT @mattinodinapoli: #domenica in, (“Sandokan”) sul #covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India» - CinemaHindi : Domenica In, (“Sandokan”) sul Covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India» - diVirgilioA : RT @mattinodinapoli: #domenica in, (“Sandokan”) sul #covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India» - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: #domenica in, (“Sandokan”) sul #covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India» - mattinodinapoli : #domenica in, (“Sandokan”) sul #covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India» -