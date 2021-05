Seduta moderatamente positiva per Piazza Affari

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Intanto i dati definitivi di IHS Markit hanno attestato che il PMI manifatturiero dell’Eurozona ha registrato nuovo record storico ad aprile. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,27%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.776,4 dollari l’oncia.in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,83 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%. Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,28% e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,17%. Londra è è chiusa per festività. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta ...

Seduta moderatamente

