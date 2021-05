Scudetto Inter:Marotta, la seconda stella sarebbe il massimo (Di lunedì 3 maggio 2021) "E' una grandissima soddisfazione, Conte l'ha definita un'opera d'arte questa impresa storica e io sono d'accordo". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport. "La crescita ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) "E' una grandissima soddisfazione, Conte l'ha definita un'opera d'arte questa impresa storica e io sono d'accordo". Così l'ad dell'Beppeai microfoni di Radio Anch'io Sport. "La crescita ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - Salvo2410libero : RT @NonSoloJuve: LA CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI Per il vero Scudetto sarà decisiva #Juveinter del 15/5 inter 75 Juve 74 Ata 70 Laz… - TotoeCalcio : Come è andata per appassionati 1x2 e tifosi ? L' #Inter ha vinto in anticipo lo scudetto. Per il resto lo vedremo dai prossimi twitt.?? -