Salerno, spara alla moglie nell'orto scambiandola per un cinghiale: 64enne ferita a una spalla

Da settimane stava in allerta per la presenza di cinghiali nella sua proprietà, così, quando domenica sera ha notato dei movimenti nel suo orto, ha imbracciato il fucile e ha sparato. Peccato che a muoversi nel verde non era un branco di animali, ma la moglie che non è riuscito a riconoscere a causa del buio della notte. Fortunatamente la donna è stata solo ferita alla spalla dal marito, un 70enne di Giungatelle, frazione di Montecorice, in provincia di Salerno. La donna, 64 anni, che si trovava nell'orto della loro abitazione, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Perdifumo, coordinati dalla compagnia di Agropoli.

