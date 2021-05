Salerno, spara alla moglie credendo che fosse un cinghiale (Di lunedì 3 maggio 2021) Salerno, nel Cilento un uomo ha imbracciato un fucile per colpire l’animale ma si è trattato di un errore: come sta la donna Getty ImagesHa ammesso davanti alle forze dell’ordine di aver sparato alla moglie. Non è stato un colpo accidentale, ha sparato per uccidere, o almeno ferire, ma non la sua signora. È la storia che fortunatamente si può definire bizzarra, e non tragica, che arriva dalla provincia di Salerno, precisamente da Montecorice. Nella frazione di Giuntelle ieri sera un uomo di 64 anni ha sentito degli strani rumori nel proprio orto. Ha impugnato il fucile, ha preso la mira e ha sparato convinto che si trattasse di un cinghiale ma purtroppo così non era. Ad aggirarsi nel campo era sua ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021), nel Cilento un uomo ha imbracciato un fucile per colpire l’animale ma si è trattato di un errore: come sta la donna Getty ImagesHa ammesso davanti alle forze dell’ordine di averto. Non è stato un colpo accidentale, hato per uccidere, o almeno ferire, ma non la sua signora. È la storia che fortunatamente si può definire bizzarra, e non tragica, che arriva dprovincia di, precisamente da Montecorice. Nella frazione di Giuntelle ieri sera un uomo di 64 anni ha sentito degli strani rumori nel proprio orto. Ha impugnato il fucile, ha preso la mira e hato convinto che si trattasse di unma purtroppo così non era. Ad aggirarsi nel campo era sua ...

