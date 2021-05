Prato, incidente in una fabbrica tessile: operaia di 23 anni muore intrappolata in un macchinario (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’operaia di 23 anni residente a Pistoia ha perso la vita questa mattina, intorno alle 10, mentre lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Secondo le ricostruzioni la giovane stava utilizzando una delle apparecchiature interne all’azienda quando è rimasta agganciata ad un rullo, finendo intrappolata nel macchinario. Giunto sul posto il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, poco dopo sono arrivati anche il magistrato di turno, i carabinieri di Montemurlo e il personale Asl per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il macchinario presso il quale è avvenuto l’incidente è stato posto sotto sequestro per consentire di effettuare tutti i necessari accertamenti, mentre la squadra dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’di 23residente a Pistoia ha perso la vita questa mattina, intorno alle 10, mentre lavorava in unaa Montemurlo, in provincia di. Secondo le ricostruzioni la giovane stava utilizzando una delle apparecchiature interne all’azienda quando è rimasta agganciata ad un rullo, finendonel. Giunto sul posto il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, poco dopo sono arrivati anche il magistrato di turno, i carabinieri di Montemurlo e il personale Asl per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ilpresso il quale è avvenuto l’è stato posto sotto sequestro per consentire di effettuare tutti i necessari accertamenti, mentre la squadra dei ...

