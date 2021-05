Prato, incidente in una fabbrica tessile: muore giovane mamma 22enne (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Lascia un figlio di 5 anni, Luana D'Orazio , 22enne di Pistoia, morta in un incidente sul lavoro in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato). La giovane operaia, che lavorava da un anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Lascia un figlio di 5 anni, Luana D'Orazio ,di Pistoia, morta in unsul lavoro in unadi Montemurlo (). Laoperaia, che lavorava da un anno ...

