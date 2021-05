Parla Fedez e vince Grillo (Di lunedì 3 maggio 2021) , nel senso del grillismo come categoria filosofica del contemporaneo. Da un video all’altro - da quello di Beppe al suo meglio, in cui inscena l’urlo e il furore, ovvero il niente ma molto teatrale, a quello molto teatrale del rapper, altrettanto furore e altrettante urla - la politica vive le sue giornate di vapore acqueo, sguazza nella sua pozzanghera, fa a gara a chi dice l’ovvietà più rigogliosa, si gonfia i polmoni dell’assertività più incontestabile, fa dell’ipocrisia un effetto collaterale da bugiardino, si rotola nella semplificazione a portata di mano, rifiuta ogni complessità, gli serve un applauso lì per lì, niente altro. Nelle sue giornate più buie, Grillo ha vinto. Ha vinto il suo sistema – parola passepartout in questi giorni – per cui potrebbe benissimo ritirarsi nel porto franco del suo blog, fra i suoi fantasmi e le sue ossessioni, a godersi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) , nel senso del grillismo come categoria filosofica del contemporaneo. Da un video all’altro - da quello di Beppe al suo meglio, in cui inscena l’urlo e il furore, ovvero il niente ma molto teatrale, a quello molto teatrale del rapper, altrettanto furore e altrettante urla - la politica vive le sue giornate di vapore acqueo, sguazza nella sua pozzanghera, fa a gara a chi dice l’ovvietà più rigogliosa, si gonfia i polmoni dell’assertività più incontestabile, fa dell’ipocrisia un effetto collaterale da bugiardino, si rotola nella semplificazione a portata di mano, rifiuta ogni complessità, gli serve un applauso lì per lì, niente altro. Nelle sue giornate più buie,ha vinto. Ha vinto il suo sistema – parola passepartout in questi giorni – per cui potrebbe benissimo ritirarsi nel porto franco del suo blog, fra i suoi fantasmi e le sue ossessioni, a godersi ...

