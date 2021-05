Morte Astori | condannato a un anno il dottor Giorgio Galanti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor, ex consulente sportivo della Fiorentina ed ex direttore del Centro di medicina dello sport dell'azienda universitaria di Careggi, è statoa undi ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Astori

LA NAZIONE

... svoltosi con la formula del rito abbreviato, per ricostruire le cause che hanno portato alladell'ex capitano della Fiorentina Davidel'8 marzo del 2018. Come riporta un'agenzia Ansa , ...Il professor Giorgio Galanti e' stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della Fiorentina Davide, trovato privo di vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine, mentre era con la squadra viola. Galanti, unico imputato, era ...È arrivata oggi la sentenza sul caso della morte di Davide Astori, ex calciatore della Fiorentina, venuto a mancare il 4 marzo del 2018.Davide Astori, condannato a un anno il medico Giorgio Galanti. Aveva rilasciato due certificati di idoneità sportiva al calciatore ...