Moratti: «Scudetto? lo dedico a mio padre e Facchetti. Lukaku e Barella decisivi» (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex presidente e primo tifoso dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista dopo la vittoria nerazzurra del 19º Scudetto L’ex presidente e primo tifoso dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dello Scudetto nerazzurro. Ecco le sue parole. DEDICA – «A mio padre, a Facchetti e Prisco, a Bellugi e Corso, grandi interisti che avrebbero festeggiato come pazzi. E a tutti i tifosi con cui condivido questa gioia. E? lo Scudetto del “Finalmente!”. Molto toccante e? stato lo scambio di messaggi con Steven Zhang, ieri pomeriggio» CAVALCATA – «Gli stadi chiusi sono un’ingiustizia, anche se necessaria. Il calcio e? per la gente. Ho visto le partite in tv con i miei figli. Nessuna ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex presidente e primo tifoso dell’Inter Massimoha rilasciato una lunga intervista dopo la vittoria nerazzurra del 19ºL’ex presidente e primo tifoso dell’Inter Massimoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dellonerazzurro. Ecco le sue parole. DEDICA – «A mio, ae Prisco, a Bellugi e Corso, grandi interisti che avrebbero festeggiato come pazzi. E a tutti i tifosi con cui condivido questa gioia. E? lodel “Finalmente!”. Molto toccante e? stato lo scambio di messaggi con Steven Zhang, ieri pomeriggio» CAVALCATA – «Gli stadi chiusi sono un’ingiustizia, anche se necessaria. Il calcio e? per la gente. Ho visto le partite in tv con i miei figli. Nessuna ...

Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - SkySport : Inter campione, Massimo Moratti: 'Conte è entrato nel cuore dei tifosi' - Gazzetta_it : Zhang e i ringraziamenti per lo #scudetto 'Conte, mio padre, Moratti...' - MarcoReNer_azz : RT @90ordnasselA: “Moratti, a chi è andato il suo pensiero per questo primo scudetto senza di lei?” “A mio padre, a Facchetti e Prisco, a… - FcInterNewsit : Moratti: 'Scudetto, scambio di messaggi con Steven molto toccante. Conte anti-juventino dal 9/2, l'Inter deve andar… -