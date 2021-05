**M5S: Rousseau cambia colori blog, 5 stelle da gialle diventano rosse** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Meno giallo Movimento, più rosso Rousseau. Dopo il divorzio con i pentastellati, Davide Casaleggio avvia il restyling e ritinteggia quella che un tempo era la ‘casa’ comune. cambia la grafica del blog delle stelle, house organ sia del M5S che dell’Associazione Rousseau. La striscia blu e gialla e le 5 stelle, anch’esse di colore giallo, che comparivano in homepage ora appaiono dipinte di rosso, il colore di Rousseau. Il pezzo di apertura è a firma dell’ex pentastellato Alessandro Di Battista, presentato come “attivista politico”: “Chi era Gianroberto Casaleggio”, il titolo del post. “Solo la sua morte (e oltretutto nemmeno in modo definitivo) ha chiuso la stagione delle calunnie e delle infamità nei confronti di un grande italiano come ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Meno giallo Movimento, più rosso. Dopo il divorzio con i pentastellati, Davide Casaleggio avvia il restyling e ritinteggia quella che un tempo era la ‘casa’ comune.la grafica deldelle, house organ sia del M5S che dell’Associazione. La striscia blu e gialla e le 5, anch’esse di colore giallo, che comparivano in homepage ora appaiono dipinte di rosso, il colore di. Il pezzo di apertura è a firma dell’ex pentastellato Alessandro Di Battista, presentato come “attivista politico”: “Chi era Gianroberto Casaleggio”, il titolo del post. “Solo la sua morte (e oltretutto nemmeno in modo definitivo) ha chiuso la stagione delle calunnie e delle infamità nei confronti di un grande italiano come ...

