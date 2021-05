Luca Ravenna, in LOL – Chi Ride È Fuori c’era anche lui: “Mi sono sentito un alieno” (Di lunedì 3 maggio 2021) Luca Ravenna è stato fra i protagonisti della prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori, ma la sua partecipazione è stata un po’ sottotono rispetto agli altri nove comici. anche nello speciale LOL – AfterShow, disponibile su YouTube, non ha praticamente mai preso parola. “Quella di LOL è stata una grande lezione di vita. Credo che gli autori mi abbiano scelto proprio perché gli altri pezzi da novanta presenti potessero pensare al mio arrivo: e questo chi è?. Prima di entrare in teatro mi sono ubriacato”. Ha confessato Luca Ravenna ad Open, che ha poi aggiunto – in merito alla recensione di Aldo Grasso che lo ha descritto come “elemento più interessante del programma”: “Fa un gran piacere, ma è come essere accerchiati. Alla fine tu sei l’unico che si ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021)è stato fra i protagonisti della prima edizione di LOL – Chi, ma la sua partecipazione è stata un po’ sottotono rispetto agli altri nove comici.nello speciale LOL – AfterShow, disponibile su YouTube, non ha praticamente mai preso parola. “Quella di LOL è stata una grande lezione di vita. Credo che gli autori mi abbiano scelto proprio perché gli altri pezzi da novanta presenti potessero pensare al mio arrivo: e questo chi è?. Prima di entrare in teatro miubriacato”. Ha confessatoad Open, che ha poi aggiunto – in merito alla recensione di Aldo Grasso che lo ha descritto come “elemento più interessante del programma”: “Fa un gran piacere, ma è come essere accerchiati. Alla fine tu sei l’unico che si ...

StraNotizie : Luca Ravenna, in LOL – Chi Ride È Fuori c’era anche lui: “Mi sono sentito un alieno” - BITCHYFit : Luca Ravenna, in LOL – Chi Ride È Fuori c’era anche lui: “Mi sono sentito un alieno” - saraconduea : Luca Ravenna annuncia che presto saranno disponibili le date degli spettacoli estivi e io non conosco nessuno con cui andarci DIAMINE. - rakhmonovasdr : Luca Ravenna mi fa molto ridere - CashmereOf : Luca Ravenna è campione d'Italia. #cachemirepodcast @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ravenna Prestiti Sassuolo, Settimana 31: in gol Pierini e Scamacca, in C ultima giornata Luca RAVANELLI (Cremonese): non convocato per Cremonese - Reggina 1 - 1. Federico RICCI (Monza): ... Andrea GHION (Carpi): subentra al 71 in Ravenna - Carpi 2 - 1 e sigla dopo tre minuti il rigore del ...

Il comico Ravenna: "Ero a Madrid nel 2010. Barella incarna l'Inter" Anche il comico Luca Ravenna, tifosissimo dell'Inter, ha parlato dello scudetto e ha elogiato il suo idolo Nicolò Barella È uno dei personaggi del momento ed è anche tifoso interista. Luca Ravenna, 30enne comico ...

Chi è Luca Ravenna: età, fidanzata e carriera TIMgate Volleyball Nations League: NAZIONALE - I tre biancorossi nell'elenco degli azzurri selezionati per la competizione in programma dal 28 maggio: «La stanchezza di una stagione dura sarà messa da parte grazie all'euforia per la vi ...

PRESTITI, Lafont, Lirola e i viola ai playoff di Serie C Nuova settimana, nuovo punto sui prestiti viola in giro per l’Italia e l’Europa. Iniziamo il viaggio tra i giocatori di proprietà della Fiorentina dalla Serie A: SERIE A: ...

RAVANELLI (Cremonese): non convocato per Cremonese - Reggina 1 - 1. Federico RICCI (Monza): ... Andrea GHION (Carpi): subentra al 71 in- Carpi 2 - 1 e sigla dopo tre minuti il rigore del ...Anche il comico, tifosissimo dell'Inter, ha parlato dello scudetto e ha elogiato il suo idolo Nicolò Barella È uno dei personaggi del momento ed è anche tifoso interista., 30enne comico ...NAZIONALE - I tre biancorossi nell'elenco degli azzurri selezionati per la competizione in programma dal 28 maggio: «La stanchezza di una stagione dura sarà messa da parte grazie all'euforia per la vi ...Nuova settimana, nuovo punto sui prestiti viola in giro per l’Italia e l’Europa. Iniziamo il viaggio tra i giocatori di proprietà della Fiorentina dalla Serie A: SERIE A: ...