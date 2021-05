Le STAGIONI si sono PERSE. Non c’è LINEA meteo climatica. L’Estate inquieta (Di lunedì 3 maggio 2021) Cambiamento meteo climatico.Capita di leggere, spesse volte, considerazioni più o meno importanti sul cambiamento climatico in corso. Spesso leggiamo frasi del tipo “non ci sono più le STAGIONI di una volta”, oppure “non ci sono più le mezze STAGIONI”. Fondamentalmente è vero, non possiamo darvi torto. Il clima è cambiato, c’è poco da fare. Abbiamo perso quella che un tempo veniva considerata la “normalità meteo“, abbiamo perso quella LINEArità stagionale che caratterizzava i decenni del millennio passato. La Primavera era spesso capricciosa, almeno sino a maggio, L’Estate era calda ma non troppo, l’Autunno portava le piogge oceaniche, l’Inverno quelle 3-4 ondate di freddo e neve che accontentavano un po’ tutti. Poi qualcosa s’è rotto. La ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Cambiamentoclimatico.Capita di leggere, spesse volte, considerazioni più o meno importanti sul cambiamento climatico in corso. Spesso leggiamo frasi del tipo “non cipiù ledi una volta”, oppure “non cipiù le mezze”. Fondamentalmente è vero, non possiamo darvi torto. Il clima è cambiato, c’è poco da fare. Abbiamo perso quella che un tempo veniva considerata la “normalità“, abbiamo perso quellarità stagionale che caratterizzava i decenni del millennio passato. La Primavera era spesso capricciosa, almeno sino a maggio,era calda ma non troppo, l’Autunno portava le piogge oceaniche, l’Inverno quelle 3-4 ondate di freddo e neve che accontentavano un po’ tutti. Poi qualcosa s’è rotto. La ...

