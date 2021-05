La strategia segreta contro le ong che salvano i migranti (Di lunedì 3 maggio 2021) La Direzione nazionale antimafia ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta al traffico di esseri umani. Ma gli errori sono stati tanti, i metodi discutibili e i risultati poco convincenti. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) La Direzione nazionale antimafia ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta al traffico di esseri umani. Ma gli errori sono stati tanti, i metodi discutibili e i risultati poco convincenti. Leggi

Internazionale : La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella l… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella lotta… - G_sara98 : RT @Internazionale: La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella lotta… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella lotta… - atlantidelibri : RT @Internazionale: La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella lotta… -