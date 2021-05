‘La bella stagione’ di Don Antonio è un disco intimo, di ritorno a casa (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è un’inquietudine che pervade le canzoni del nuovo disco di Don Antonio intitolato “La bella Stagione”, un sentimento che trova alla fine una strada per sopravvivere alla nuova routine che si è imposta con la pandemia. “Anche se curiosamente il disco è stato lavorato e completato prima della pandemia – spiega Don Antonio, un americano immaginario, alter ego di Antonio Gramentieri, musicista italianissimo titolare del progetto Sacri Cuori e che ha suonato sul palco e in studio con Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race e molti altri –, le canzoni hanno un mood che è facilmente specchiabile con la realtà che abbiamo vissuto.” Testi che sono pennellate poetiche, accompagnati da musiche raffinate, dalle canzoni scaturisce un bisogno di solitudine, in un momento come quello del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è un’inquietudine che pervade le canzoni del nuovodi Donintitolato “LaStagione”, un sentimento che trova alla fine una strada per sopravvivere alla nuova routine che si è imposta con la pandemia. “Anche se curiosamente ilè stato lavorato e completato prima della pandemia – spiega Don, un americano immaginario, alter ego diGramentieri, musicista italianissimo titolare del progetto Sacri Cuori e che ha suonato sul palco e in studio con Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race e molti altri –, le canzoni hanno un mood che è facilmente specchiabile con la realtà che abbiamo vissuto.” Testi che sono pennellate poetiche, accompagnati da musiche raffinate, dalle canzoni scaturisce un bisogno di solitudine, in un momento come quello del ...

