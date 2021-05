Iskra Menarini: “Da un sogno è nato il mio brano su Lucio Dalla” (Di lunedì 3 maggio 2021) Si intitola ‘L’uomo infinito’ il nuovo brano di Iskra Menarini dedicato a Lucio Dalla – con il quale ha condiviso 26 anni di vita artistica sullo stesso palco – ora in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. Scritto Dalla Menarini, è un brano dalle sonorità pop, con cui la cantautrice modenese traccia un ritratto del cantautore bolognese sulla base dei ricordi accumulati nel corso degli anni, in cui lo ha affiancato in qualità di vocalist. “Mi sono fermata un anno, finché una notte ho sognato Lucio – racconta Iskra – che mi dice ‘Ti ho lasciato una bicicletta, senza pedali, ma i pedali li dovrai mettere tu!’… Mi sono svegliata e ho pensato che Lucio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Si intitola ‘L’uomo infinito’ il nuovodidedicato a– con il quale ha condiviso 26 anni di vita artistica sullo stesso palco – ora in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. Scritto, è undalle sonorità pop, con cui la cantautrice modenese traccia un ritratto del cantautore bolognese sulla base dei ricordi accumulati nel corso degli anni, in cui lo ha affiancato in qualità di vocalist. “Mi sono fermata un anno, finché una notte ho sog– racconta– che mi dice ‘Ti ho lasciato una bicicletta, senza pedali, ma i pedali li dovrai mettere tu!’… Mi sono svegliata e ho pensato che...

