Il contesto | la censura e i Paladin follower

(Di martedì 4 maggio 2021) Quando ho visto alcuni fotomontaggi con la faccia di Fedez al posto di Che Guevara, Lenin o l’Arcangelo Michele che schiaccia la testa di Lucifero (sostituita con quella di Salvini) mi sono detta «Questo no». Ho chiuso il computer e sono andata a fare una camminata per allontanarmi da quell’ondata di entusiasmo che non resiste a trasformare in eroe e rivoluzionario diritti il primo famoso che da un pulpito o da un palco attacca un potere mal sopportato dalla moltitudine. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...se lanon è stata esercitata prima, di sicuro lo è stata durante ed ex post. Quello di cui sono certo è che ognuno deve essere libero e responsabile di quello che dice in qualsiasi". ...'Benissimo , ma io potrei fare quello che voglio, visto che non c'è undi. Posso salire e fare delle cose che per voi sono inopportune ma per me sono opportune, questa è la domanda, ...Il concertone del 1 Maggio è ormai concluso da 3 giorni, ma non si accennano a placare le polemiche dovute alla gestione Rai: dopo il censura a ...Discontinuità. È la parola che si fa largo in maggioranza, nelle ore della bufera sul «concertone» del primo maggio. M5s e Pd tornano a invocare una riforma della Rai, ...