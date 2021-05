salvione : Hamsik attacca la Superlega: 'Bisogna fare come De Laurentiis' - sportli26181512 : Hamsik attacca la #Superlega: 'Bisogna fare come De Laurentiis': L'ex capitano del Napoli è tornato a parlare del p… -

Le immagini dei tifosi del Manchester United che occupano l'Old Trafford sono rimaste negli occhi a molti. Tra questi anche Marek: "Cose del genere non devono accadere - ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet - Puoi protestare fuori, ma non entrare nello stadio e far spostare una partita. Il calcio è così, i ...Poichè il Napoli, la difesa non può più mandare a monte il raccolto dei gol. La palla è ... con 4 gol Insigne, 2 gol Callejon, 2 Mertens, un gol Osimhen, Di Lorenzo, Maksimovic,, Milik, ...L'ex capitano del Napoli è tornato a parlare del progetto di una competizione europea d'élite, spendendo parole al miele per il club azzurro ...Marek Hamsik ora ha optato per un'esperienza abbastanza inattesa. Lo slovacco gioca in Svezia, in un club storico come il Goteborg. Ma non per questo rimane lontano dal grande calcio, ...