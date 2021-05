Green pass per spostarsi tra le regioni: come ottenerlo? Tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 3 maggio 2021) Da lunedì 26 aprile, in Italia, sarà possibile spostarsi tra regioni. Ma con diverse modalità: tra le regioni gialle infatti si ci potrà spostare liberamente senza nessuna autocertificazione e neanche senza nessun Green pass. Invece per spostarsi tra regioni non gialle oppure tra una gialla e una arancione o rossa servirà l’autocertificazione qualora il movimento sia per lavoro, necessità o di salute. Se invece il motivo è per andare a trovare dei parenti (o il/la fidanzato/a) o per motivi di turismo si dovrà avere il Green pass. Ma cos’è e come si ottiene? Andiamo a scoprirlo assieme. Potrà usufruire del pass chi ha già completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 (quindi entrambe le dosi, ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Da lunedì 26 aprile, in Italia, sarà possibiletra. Ma con diverse modalità: tra legialle infatti si ci potrà spostare liberamente senza nessuna autocertificazione e neanche senza nessun. Invece pertranon gialle oppure tra una gialla e una arancione o rossa servirà l’autocertificazione qualora il movimento sia per lavoro, necessità o di salute. Se invece il motivo è per andare a trovare dei parenti (o il/la fidanzato/a) o per motivi di turismo si dovrà avere il. Ma cos’è esi ottiene? Andiamo a scoprirlo assieme. Potrà usufruire delchi ha già completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 (quindi entrambe le dosi, ...

