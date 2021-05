Gli occhi azzurri di Mattarella non me li aspettavo così belli | dice Greta Scarano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il suo personaggio, apparso nell’ultima puntata del “Commissario Montalbano”, “Il metodo Catalanotti”, ha suscitato discussioni accese tra i tanti appassionati della fiction italiana più vista degli ultimi anni (oltre 9 milioni di spettatori e il 38 per cento di share per l’ultima puntata, giusto per ricordare la misura del successo). Masta attraversando un momento di grande successo visto che ha appena interpretato con grande efficacia e successo anche Ilary Blasi in “Speravo de morì prima” e stasera torna su Rai 1 con una nuova serie “Chiamami ancora amore”, in cui interpreta Anna, una donna che dopo undici anni di matrimonio e un figlio si lascia col marito. La separazione, però, si tramuta presto in una guerra per la custodia del bambino e la serie si rivela un’indagine su come due persone che si sono amate molto possano farsi ...