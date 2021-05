Elena, la 18enne falciata su via Nomentana. Inutile la raccolta di sangue dei suoi compagni del liceo Giulio Cesare: 'Speravamo di salvarti' (Di lunedì 3 maggio 2021) Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina al policlinico Umberto I. Non ce l'ha fatta Elena Baruti, la studentessa d 18 anni, falciata da un'auto giovedì sera mentre attraversava la strada. I ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina al policlinico Umberto I. Non ce l'ha fattaBaruti, la studentessa d 18 anni,da un'auto giovedì sera mentre attraversava la strada. I ...

