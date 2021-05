Edoardo Vianello, la confessione sulla figlia morta: “Terrorizzato dal Covid, non sono stato in grado di accompagnarla fino alla fine” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli ospiti di Domenica Live nella puntata di ieri 2 maggio, anche Edoardo Vianello con la moglie Elfrida. Il cantautore e produttore romano ha ricordato la figlia Susanna avuta con Wilma Goich e morta il 7 aprile 2020 all’età di 49 anni. “Ho un ricordo sereno. Ho cercato di far sempre sorridere le persone che ricordano Susanna perché lei era straordinariamente allegra, anche se con me era molto chiusa”, ha esordito. Solo qualche giorno fa, sempre da Barbara D’Urso, anche Wilma Goich aveva parlato di questo profondo dolore, a tal riguardo l’ex marito Edoardo ha voluto dire: “Wilma è stata fortissima, io non sarei stato capace ad accompagnare Susanna negli ultimi giorni. L’ho affidata a Wilma e a suo figlio”. Poi, senza peli sulla lingua, ha confessato: “Io non stavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli ospiti di Domenica Live nella puntata di ieri 2 maggio, anchecon la moglie Elfrida. Il cantautore e produttore romano ha ricordato laSusanna avuta con Wilma Goich eil 7 aprile 2020 all’età di 49 anni. “Ho un ricordo sereno. Ho cercato di far sempre sorridere le persone che ricordano Susanna perché lei era straordinariamente allegra, anche se con me era molto chiusa”, ha esordito. Solo qualche giorno fa, sempre da Barbara D’Urso, anche Wilma Goich aveva parlato di questo profondo dolore, a tal riguardo l’ex maritoha voluto dire: “Wilma è stata fortissima, io non sareicapace ad accompagnare Susanna negli ultimi giorni. L’ho affidata a Wilma e a suo figlio”. Poi, senza pelilingua, ha confessato: “Io non stavo ...

