Dopo il documentario i Regeni annunciano querela per diffamazione

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 4 maggio 2021) "Riguardo al, nei prossimi giorni presenteremo unaperalla Procura di Roma per quello che viene detto in quel filmetto, più che, perché di scientifico non ha nulla, viene offeso Giulio, i suoi genitori, oltre che la Procura della Repubblica pesantemente": così l avvocata della famigliaAlessandra Ballerini in collegamento con Che tempo che fa (CTCF) su Rai3 assieme ai genitori di Giulio, Paola e Claudio."Quello che è accaduto di positivo, nelle ultime settimane si sono fatti avanti nuovi testimoni - ha proseguito la legale - in particolare due persone che erano in un luogo di detenzione, Giulio è stato trasferito in diversi luoghi di tortura, hanno assistito quando Giulio è stato portato nella stanza delle torture, hanno ...