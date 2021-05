Diletta Leotta a Striscia la Notizia si sfoga sulla presunta relazione con Ryan Friedkin (Di lunedì 3 maggio 2021) Diletta Leotta ha rivelato come stanno le cose con Can Yaman dopo i vari rumor che si sono susseguiti sul suo conto. La conduttrice di Dazn è stata nel mirino dei paparazzi negli ultimi tempi. A far parlare di sé era stata prima la storia d’amore sbocciata con l’attore turco, definita da molti “troppo bella per essere vera”. Subito dopo, alcune voci che vedevano una crisi irreversibile tra i due e ancora altre che invece assicuravano l’intenzione di convolare a nozze. Ai microfoni di Striscia la Notizia era stata la diretta interessata a chiarire le cose: nessuna aria di crisi tra loro, aveva rivelato Diletta, tanto da mostrarsi serena e felice con il suo Can negli scatti postati sui vari social network. Di recente una bomba sganciata da DagoSpia aveva fatto però tremare la coppia. Secondo il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021)ha rivelato come stanno le cose con Can Yaman dopo i vari rumor che si sono susseguiti sul suo conto. La conduttrice di Dazn è stata nel mirino dei paparazzi negli ultimi tempi. A far parlare di sé era stata prima la storia d’amore sbocciata con l’attore turco, definita da molti “troppo bella per essere vera”. Subito dopo, alcune voci che vedevano una crisi irreversibile tra i due e ancora altre che invece assicuravano l’intenzione di convolare a nozze. Ai microfoni dilaera stata la diretta interessata a chiarire le cose: nessuna aria di crisi tra loro, aveva rivelato, tanto da mostrarsi serena e felice con il suo Can negli scatti postati sui vari social network. Di recente una bomba sganciata da DagoSpia aveva fatto però tremare la coppia. Secondo il ...

Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - _magnopaolo_ : RT @PagineRomaniste: Tapiro a Diletta #Leotta: 'Con Ryan Friedkin solo un limone, ero single a dicembre' #CorrieredelloSport https://t.c… - GiusvaPulejo : Bill ci fa sapere che si separa dalla moglie. Diletta Leotta a caccia di un nuovo limone. (Si scherza, Diletta...) -