De Guindos BCE | “Ci sarà aumento degli NPL | ma non acuto come temevamo”

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “C’è sempre un ritardo tra l’evoluzione dell’economia e quellaNPL. Ma penso sia molto importante dire che i rischi che avevamo previsto all’inizio della crisi non si sono materializzati. Certo, ciunNPL nella seconda metà dell’anno, ma non”. Ad affermarlo, in un’intervista a Repubblica, è Luis de, vicepresidente della BCE, sottolineando che aiuti finanziari e moratorie sui debiti devono essere ritirati gradualmente e con molta cautela. “All’inizio della crisi, uno dei timori principali era la possibilità che alla crisi seguisse un’ondata di insolvenze, principalmente nel settore turistico o dei servizi in generale – ha spiegato – Perciò è stato importante che ...

Roma, 03 mag 08:01 - Il vicepresidente della, Luis Dein una intervista a "la Repubblica" spiega che "siamo in una situazione 'agrodolce'. Il primo...Ad affermarlo, in un'intervista a Repubblica, è Luis de, vicepresidente della, sottolineando che aiuti finanziari e moratorie sui debiti devono essere ritirati gradualmente e con molta ...Il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos in una intervista a "la Repubblica" spiega che "siamo in una situazione 'agrodolce'. Il ...Per il vicepresidente della BCE "prolungare troppo le misure emergenziali porta rischi di azzardo morale ma anche di una zombificazione di parti dell'economia europea" ...