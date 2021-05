Cosa mi diceva la Gruber quando andavo a Otto e mezzo Grillo e Ciro | la bomba di Sgarbi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) La gestione di Beppesul caso dell'inchiesta per stupro ai danni del figlio, spiega Vittorio, è "politica". Lo erala notizia si diffuse, nel settembre 2019, proprio mentre il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle era in trattativa con il Pd per formare il Conte Bis. E lo è ora, con il famigerato-sfogo, arrivato nel momento più travagliato dei 5 Stelle, una lotta di potere interna tra lo stesso Giuseppe Conte,, Davide Casaleggio e chi, dentro il Movimento, è tentato dalla scissione. "lo dicevo i 5 Stelle reagirono in maniera offesa e l'informazione non accolse - spiega ora il parlamentare, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena -.in tv, dalla ...