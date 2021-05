Come Pio e Amedeo hanno fatto arrabbiare (anche) la comunità ebraica (Di lunedì 3 maggio 2021) Il monologo di Pio e Amedeo è stato ampiamente criticato sui social e magistralmente confutato da Michele Bravi sul palco del concertone del primo maggio. Ma non sono solo i gay ad aver protestato. anche la comunità ebraica ha provato a spiegare ai due comici cosa c’era di sbagliato nella loro tesi Il monologo di Pio e Amedeo ha sostenuto una tesi controversa, e smentita dalla realtà di chi è stato oggetto di violenze non solo verbali ma anche fisiche: “L’ignorante si ciba del vostro risentimento” per cui “Se vi dicono fr.., voi ridetegli in faccia”. Ma i due comici hanno allargato il concetto a qualsiasi termine usato per offendere una minoranza o un gruppo particolare di persone: Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il monologo di Pio eè stato ampiamente criticato sui social e magistralmente confutato da Michele Bravi sul palco del concertone del primo maggio. Ma non sono solo i gay ad aver protestato.laha provato a spiegare ai due comici cosa c’era di sbagliato nella loro tesi Il monologo di Pio eha sostenuto una tesi controversa, e smentita dalla realtà di chi è stato oggetto di violenze non solo verbali mafisiche: “L’ignorante si ciba del vostro risentimento” per cui “Se vi dicono fr.., voi ridetegli in faccia”. Ma i due comiciallargato il concetto a qualsiasi termine usato per offendere una minoranza o un gruppo particolare di persone: Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Come Pio Nel merito, oltre a Fedez ... ne vogliamo parlare? Poi: Fedez non è un politico, prende posizioni su questioni politiche come ... facendo chiaramente riferimento al monologo di Pio e Amedeo). "Una cosa da cantautore la voglio dire. ...

Napoleone e i suoi due Papi ...VI che nel 1798 i francesci cacciarono da Roma e lo costrinsero a morire in esilio in Francia e Pio ... che aveva una sua visione della religione e soprattutto di come dovevano essere i rapporti tra ...

Mario Adinolfi: «Fedez? Una forzatura, preferisco Pio e Amedeo» La forzatura di Fedez al concerto del Primo Maggio, condita con l'imbarazzante registrazione del dialogo con la dirigente di Raitre, racconta la difficoltà del virulento fronte che ...

A “Felicissima Sera” il duo comico Pio e Amedeo riflette sui termini che non si possono più utilizzare Non solo risate nello show di Canale 5 Felicissima Sera con Pio e Amedeo ma anche spunti di riflessione importanti da parte dei due comici foggiani.

