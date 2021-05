Bergamo | atterrato volo dall' India con 146 passeggeri | test e quarantena

(Di lunedì 3 maggio 2021) commenta E'all'aeroporto di Orio al Serio ilcharter da Amristar, città del Punjab, a nord dell'. Immediate per i 146le procedure decisea Prefettura insieme ad ...

commenta E'all'aeroporto di Orio al Serio il volo charter da Amristar, città del Punjab, a nord dell'India. Immediate per i 146 passeggeri le procedure decise dalla Prefettura insieme ad Ats e Regione ...... a un tampone antigenico molecolare , secondo le disposizioni disposte dalla prefettura insieme ad Atse Regione Lombardia. Successivamente i viaggiatori sono stati trasferiti dagli operatori ...È atterrato all'aeroporto di Orio al Serio il volo charter ... Individuate dieci strutture Come riportato dal giornale "L'Eco di Bergamo", in totale sono state individuate dieci strutture con 447 ...E' atterrato all'aeroporto di Orio al Serio il volo charter da Amristar, città del Punjab, a nord dell'India. Immediate per i 146 passeggeri le procedure decise dalla Prefettura insieme ad Ats e Regio ...