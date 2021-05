AirTag, ecco come farci un buco con il trapano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: iFixit)Per appendere o applicare un AirTag in modo sicuro a un oggetto come un pazzo di chiavi oppure una valigia si deve (quasi sempre) passare da un accessorio perché il piccolo dischetto è sprovvisto di un foro. E se si prendesse un trapano e si bucasse il bordo? A molti utenti è balenata l’idea di una soluzione fai da te molto pratica e così il portale iFixit si è spinto oltre, dimostrando come sia in effetti fattibile. Ma poco consigliabile. Il noto sito ha sottoposto anche il piccolo AirTag alla pratica di smontaggio completo per analizzare hardware, tecniche di assemblaggio e indice di riparabilità. Per ora è stata pubblicata solo la prima parte del cosiddetto teardown, che dimostra l’ottimo livello ingegneristico di Apple, che ha compattato tutto il necessario in un gadget davvero minimo ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: iFixit)Per appendere o applicare unin modo sicuro a un oggettoun pazzo di chiavi oppure una valigia si deve (quasi sempre) passare da un accessorio perché il piccolo dischetto è sprovvisto di un foro. E se si prendesse une si bucasse il bordo? A molti utenti è balenata l’idea di una soluzione fai da te molto pratica e così il portale iFixit si è spinto oltre, dimostrandosia in effetti fattibile. Ma poco consigliabile. Il noto sito ha sottoposto anche il piccoloalla pratica di smontaggio completo per analizzare hardware, tecniche di assemblaggio e indice di riparabilità. Per ora è stata pubblicata solo la prima parte del cosiddetto teardown, che dimostra l’ottimo livello ingegneristico di Apple, che ha compattato tutto il necessario in un gadget davvero minimo ...

gzbox : AirTag: ecco come funziona e a cosa serve il trovatutto Apple - - Nova24Tec : AirTag, ecco come funziona il dischetto Apple per non perdere gli oggetti Il segreto è la tecnologia Ultra Wideband… - Luca91Nelli : AirTag, ecco come funziona il dischetto Apple per non perdere gli oggetti - Il Sole 24 ORE - DarioMassi : #AirTag, ecco come funziona il dischetto #Apple per non perdere gli oggetti @sole24ore - BrigidiAgostino : RT @sole24ore: AirTag, ecco come funziona il dischetto Apple per non perdere gli oggetti -