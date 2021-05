Uomini e Donne, Giacomo Czerny tra due fuochi: si avvicina la scelta (Di domenica 2 maggio 2021) Le ultime anticipazioni tv di Uomini e Donne preannunciano importanti colpi di scena per il pubblico tv, in particolare la notizia che al trono classico Giacomo Czerny si dice prossimo alla scelta. Stando allo spoiler della nuova registrazione del dating-show di Canale 5, tenutasi il 1° maggio 2021 , infatti, il biondo videomaker e tronista, una volta chiamato al centro studio da Maria De Filippi, ha fatto sapere che seppur sentendosi in difficoltà rispetto alla scelta tra le due corteggiatrici Martina Grado e Carolina Ronca, manca poco per lui al termine del trono. In studio, quindi, il tronista introduce le nuove esterne vissute con le due conoscenti, per poi commentarle con le dirette interessate. Questo, fino a svelare di avere avuto un bacio con una delle due, che scatenerà la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 maggio 2021) Le ultime anticipazioni tv dipreannunciano importanti colpi di scena per il pubblico tv, in particolare la notizia che al trono classicosi dice prossimo alla. Stando allo spoiler della nuova registrazione del dating-show di Canale 5, tenutasi il 1° maggio 2021 , infatti, il biondo videomaker e tronista, una volta chiamato al centro studio da Maria De Filippi, ha fatto sapere che seppur sentendosi in difficoltà rispetto allatra le due corteggiatrici Martina Grado e Carolina Ronca, manca poco per lui al termine del trono. In studio, quindi, il tronista introduce le nuove esterne vissute con le due conoscenti, per poi commentarle con le dirette interessate. Questo, fino a svelare di avere avuto un bacio con una delle due, che scatenerà la ...

poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - luigidimaio : Somministrate ieri oltre 500.000 dosi di vaccino: è un risultato che ci deve dare forza, e ci dice che la campagna… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - beautyqueenint4 : RT @sheslayss: Uomini, se vi piace tanto il black humor, perché non lo fate sui tassi dei suicidi maschili? Sull'evirazione e sulla disfunz… - haicagatomel : RT @hugmexidols: in un mondo in cui Fedez su Rai3 fa un discorso del genere, voi non siate Anna che in prima serata su Canale 5 dice che 'h… -