Un comune della Sardegna è libero dal Coronavirus (Di domenica 2 maggio 2021) Un comune della Sardegna è completamente senza casi di contagio di Coronavirus. Si tratta di Oschiri che è tornato covid-free. Sardegna, il comune di Oschiri è diventato Covid-free su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 2 maggio 2021) Unè completamente senza casi di contagio di. Si tratta di Oschiri che è tornato covid-free., ildi Oschiri è diventato Covid-free su Notizie.it.

Azione_it : Dopo anni di insediamenti abusivi, nasce a Siracusa un villaggio che ospiterà immigrati lavoratori stagionali con r… - redazioneiene : .@GiovannaNinaPal incontra Isabella che si è innamorata di un ragazzo con tante cose in comune con lei, anche la si… - FraschiniMauri2 : RT @elisaserafini: Racconto questo e altri episodi con nomi e cognomi in #FuoridalComune - dietro le quinte della politica. Libro auto pubb… - redhotcyber : Conoscete l'origine della parola Spam? #Spam è una parola divenuta di gergo comune che noi tutti utilizziamo...… - LatinaBiz : Commissariato P. S. di Formia I poliziotti del Commissariato di Formia, in collaborazione con i militari della Gua… -