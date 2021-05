Sampdoria-Roma 2-0, le pagelle: i giallorossi sempre più in crisi (Di domenica 2 maggio 2021) La stagione della Roma è sempre più deludente, la Sampdoria si conferma al nono posto della classifica. I giallorossi sono stati anche sfortunati, tre i gol annullati per la squadra di Fonseca e un rigore sbagliato. I blucerchiati si sono messi in mostra in tutti i reparti come confermano le pagelle. Partita dai due volti per Dzeko, due gol annullati per fuorigioco ed un penalty calciato con poca decisione, alla Roma anche un altro gol annullato a Borja Mayoral. La Sampdoria è stata invece molto concreta, due le marcature. Il vantaggio si registra nel primo tempo grazie ad Adrien Silva, il raddoppio al 66? con Jankto. Nel finale il risultato non cambia più. Finisce 2-0. Sampdoria-Roma, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) La stagione dellapiù deludente, lasi conferma al nono posto della classifica. Isono stati anche sfortunati, tre i gol annullati per la squadra di Fonseca e un rigore sbagliato. I blucerchiati si sono messi in mostra in tutti i reparti come confermano le. Partita dai due volti per Dzeko, due gol annullati per fuorigioco ed un penalty calciato con poca decisione, allaanche un altro gol annullato a Borja Mayoral. Laè stata invece molto concreta, due le marcature. Il vantaggio si registra nel primo tempo grazie ad Adrien Silva, il raddoppio al 66? con Jankto. Nel finale il risultato non cambia più. Finisce 2-0., le ...

