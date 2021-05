Samp-Roma diretta 0-0 | occasione per Thorsby ma Fuzato respinge

PagineRomaniste : 39’ - Ancora Samp! Ci prova Damsgaard dal limite. Il suo tiro viene deviato ed esce a lato di poco Sampdoria-Roma… - PagineRomaniste : 35’ - Ancora Samp! Ci prova Thorsby col destro, bravo però Fuzato che para in due tempi Sampdoria-Roma 0-0 #ASRoma #SampRoma #SerieA - PagineRomaniste : 34’ - Samp vicina al gol! Verre sfiora la rete dell’ex con un bel tiro dal limite dell’area che esce di poco Sampd… - Alessio3R : Stavo pensando che anche dopo Manchester-Roma del 2007 la partita seguente la giocammo con la Samp (ma in casa). O sbaglio? #samproma #Roma - FrancescoFuma28 : @monicanote73 occhio che con la Samp e la Roma facciamo riposare tutti per venire a darvi gli schiaffoni a Torino ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Roma

Lainvece non vince dal gennaio 2017, una gara terminata 3 - 2. Gli ospiti erano avanti dopo 5 ... Nella ripresa Dzeko riportava avanti lache si faceva ribaltare da Schick e Muriel. SAMPDORIA ...... il tiro dello spagnolo deviato da Tonelli in corner 1' - Labatte il calcio d'inizio Dopo la batosta in Europa League, lacerca i tre punti in trasferta contro la Sampdoria ma deve fare i ...Fantacalcio pagelle 34° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...Reduci dal pesante 6-2 subìto in Europa League contro il Manchester United, la Roma torna in campo in Serie A nel posticipo contro la Sampdoria dell'ex Ranieri. Come di consueto, ...