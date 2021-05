Roma nel baratro, il web esplode contro Fonseca (Di domenica 2 maggio 2021) Tifosi scatenati contro Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi giallorossi. La Roma è nel mirino della critica. La sconfitta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri per 2-0 vale il secondo risultato negativo di fila dopo il 3-2 contro il Cagliari di Semplici. Il risultato dello stadio Luigi Ferraris conferma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) Tifosi scatenatiPaulo. L’allenatore dellafinisce ancora una volta nel mirino dei tifosi giallorossi. Laè nel mirino della critica. La sconfittala Sampdoria di Claudio Ranieri per 2-0 vale il secondo risultato negativo di fila dopo il 3-2il Cagliari di Semplici. Il risultato dello stadio Luigi Ferraris conferma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

