Primo maggio, Giulia Berdini interviene contro Fedez (Video) (Di domenica 2 maggio 2021) Giulia Berdini su Fedez: il commento della fidanzata del direttore di Raitre su Instagram La fidanzata del direttore di RaiTre, Franco Di Mare, Giulia Berdini ha scritto un commento su Fedez a proposito del tentativo di "censura" al suo monologo del concerto del Primo maggio da parte della Rai, e – prima di essere bannata da Instagram ha scritto: "Fedez è disgustoso. È l'ipocrisia del politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche paracul* occulto, sta facendo i milioni sparando minchi*te funzionali al sistema. È un finto rivoluzionario, innocuo come un omogeneizzato plasmon, manda messaggi che sembrano elaborati da Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale. Un tizio così ha bisogno di ...

