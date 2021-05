Pd | Letta sul M5S | «Compatibilità verificate» e aggiunge «Il 2023 è lontanissimo»

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 2 maggio 2021) Enrico, segretario del Pd, è stato ospite della trasmissione Il Caffè della domenica che va in onda su Radio 24. Nell'occasione si sono toccati diversi temi: dalle parole di Fedez sul discorso dal palco del concerto dell'1 maggio, ma anche di strategie per la ripresa che il governo Draghi sarà chiamato a mettere in atto. Il leader dem però è stato chiamato anche ad esprimersi su temi di natura strettamente politica, a partire dalla concreta ipotesi che il percorso del Pd sia destinato ad incrociare, come già avvenuto nel Conte 2, con quello del Movimento 5 Stelle. Pd e M5s di Conte, alleanza nel destino? Enrico, in particolare, è stato chiamato ad esprimersi su quelle che sono al momento le posizioni del Pd e del Movimento 5 Stelle in vista di una possibile strada comune da percorrere. Anche perché c'è chi la vede più lontana e chi ...