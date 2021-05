Giorno_Lecco : Paracadustista morto a Cremona: tre defibrillatori in memoria di Pescegatto -

Ultime Notizie dalla rete : Paracadustista morto

IL GIORNO

Verranno acquistati e donati tre defibrillatori semiautomatici con i fondi raccolti in memoria di Marco Pietro Rossi , il paracadutista di 34 anni di Valgreghentino che a fine gennaio è...'Aiutateci a riportare in Italia Dimitri'. E' un appello accorato quello che arriva dagli amici di Dimitri Didenko, il paracadutistapochi giorni fa durante i campionati australiani perché il paracadute che indossava non si è aperto. Un appello che si è trasformato in qualcosa di concreto, una raccolta fondi - destinataria la ...Valgreghentino (Lecco) - Il suo cuore continuerà a battere con i cuori delle persone che il suo ricordo permetterà di salvare. Verranno acquistati e donati tre defibrillatori semiautomatici con i fond ...Gli incontri con D’Alema (“falso che lancò una molotov a Pisa”), l’assassinio del commissario calabresi, la latitanza parigina con Erri De Luca e Cohn-Bendit ...