Olympia Dukakis | Addio all’attrice Premio Oscar

È scomparsa all'eta di 89 anni Olympia Dukasis. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha vinto il Premio Oscar per il film "Stregata dalla Luna" ed è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame Se ne va, all'età di 89 anni, l'attrice Olympia Dukakis, vincitrice del prestigioso Premio Oscar durante l'annata del 1988, nella categoria di Miglior Attrice Non Protagonista per il film "Stregata dalla Luna". Nella pellicola diretta da Norman Jewison, che vede come protagonisti Cher e Nicolas Cage; la Dukakis interpretava Rose Castorini, madre di Loretta (Cher). Quest'ultima è una giovane vedova italoamericana che accetta la mano del suo goffo fidanzato. Tuttavia, a pochi giorni di distanza dal matrimonio Loretta si innamora perdutamente ...

