NieR Reincarnation | la versione occidentale è quasi pronta – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 2 maggio 2021) Square Enix ha confermato che ladi, lo spin-off per dispositivi mobile della serie, è.. Con un messaggio Twitter piuttosto esplicito, Square Enix ha confermato che lain inglese di. Ladello spin-off per dispositivi mobile della serie di, che a sua volta è uno spin-off di Drakengard, era sparita da tutti i rader, evidentemente per dare maggiore spazio al remake di, ma a quanto pare i lavori non si sono interrotti. “Le nostre scuse per il lungo silenzio dall’ultimo aggiornamento,” si legge nel … Notizie giochi ...

I lavori sulla versione occidentale di NieR Re[in]carnation sono a buon punto e a breve verranno aperte le pre-registrazioni.

Square Enix ha annunciato una collaborazione trae Drakengard 3 (Drag - On Dragoon 3 in Giappone). Per l'occasione è stato mostrato anche un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra la protagonista Zero in ...In Giappone è stato pubblicato anche il gioco mobile, già scaricato da oltre 10 milioni di utenti e prossimamente in arrivo oltreoceano. Square Enix ha aperto le assunzioni per un ...Sull’account Twitter inglese di NieR Re[in]carnation oggi è stato pubblicato un messaggio d’annuncio riguardo il rilascio occidentale del titolo. Il ...I lavori sulla versione occidentale di NieR Re[in]carnation sono a buon punto e a breve verranno aperte le pre-registrazioni.