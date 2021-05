Nascere senza bisogno di una madre (Di domenica 2 maggio 2021) Scienziati israeliani sono riusciti a far sviluppare centinaia di embrioni di topo in uteri artificiali, fino a uno stadio avanzato. Negli esseri umani, questa tecnica offrirà maggiori speranze di vita ai prematuri. Ma è destinata a riplasmare in maniera radicale il concetto di gravidanza. E il modo in cui si viene al mondo. Sorprende la velocità con la quale la nostra società si avvicina a quella descritta nei romanzi di fantascienza del secolo scorso. E forse spaventa pure, dato che nei nuovi mondi preconizzati da scrittori come Aldous Huxley o George Orwell le tecnologie erano usate in maniera disumanizzante. In una delle stanze spettrali del Centro di incubazione e di condizionatura, descritte nel romanzo Il mondo nuovo di Huxley, 300 fecondatori in camice bianco, chini sui loro strumenti, controllavano lo sviluppo di anonimi embrioni umani in provette numerate. Quella maternità ... Leggi su panorama (Di domenica 2 maggio 2021) Scienziati israeliani sono riusciti a far sviluppare centinaia di embrioni di topo in uteri artificiali, fino a uno stadio avanzato. Negli esseri umani, questa tecnica offrirà maggiori speranze di vita ai prematuri. Ma è destinata a riplasmare in maniera radicale il concetto di gravidanza. E il modo in cui si viene al mondo. Sorprende la velocità con la quale la nostra società si avvicina a quella descritta nei romanzi di fantascienza del secolo scorso. E forse spaventa pure, dato che nei nuovi mondi preconizzati da scrittori come Aldous Huxley o George Orwell le tecnologie erano usate in maniera disumanizzante. In una delle stanze spettrali del Centro di incubazione e di condizionatura, descritte nel romanzo Il mondo nuovo di Huxley, 300 fecondatori in camice bianco, chini sui loro strumenti, controllavano lo sviluppo di anonimi embrioni umani in provette numerate. Quella maternità ...

